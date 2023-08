In den beiden Schwimmbädern der Einheitsgemeinde Wanzleben ist die Welt noch in Ordnung. Meistens zumindest. Vorfälle mit Badegästen, die sich daneben benehmen sind eher selten. Dennoch musste auch schon die Polizei kommen, um unliebsame Besucher zu entfernen.

Die Besucher des Spaßbades in Wanzleben können beruhigt den Aufenthalt genießen. Unliebsame Gäste werden vom Fachpersonal vor die Tür gesetzt.

Wanzleben - Zustände wie in Bädern einiger Großstädte in Deutschland gibt es in Wanzleben nicht. Dennoch müssen – speziell im Wanzleber Spaßbad – immer einmal wieder Unruhestifter vor die Tür gebeten werden.