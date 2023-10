Wanzleber Tierzüchter hoffen auf Petition Wenn sich Nachbarn über krähende Hähne aufregen

Die Tierhaltung in ländlichen Regionen, wie auch in der Einheitsgemeinde Wanzleben, ist für so manchen Züchter in der Vergangenheit alles andere als einfach gewesen. Immer wieder gab es Streit, speziell um zur Unzeit krähende Hähne. Das Inkrafttreten eines neuen Gesetzes stärkt nun die Rechte der Halter und Züchter.