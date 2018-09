Bei einem Lesewettstreit in der Wanzleber Bibliothek wurde der Lesekönig gesucht. Gefunden wurde Luis Wilke.

Wanzleben l Ein Ausscheid zum Wettbewerb „Lesekrone“ hat in der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben am Raßbachplatz stattgefunden. Daran nahmen Mädchen und Jungen teil, die den Lesewettbewerb des vergangenen Schuljahres gewonnen hatten. Dabei waren sie in der dritte Klasse, heute besuchen sie die Klassenstufe vier.

In Wanzleben waren beim Lesewettbewerb dabei: Milan Stange (Grundschule Altenweddingen), Jon Walter (Domersleben), Lina Kausch, (Hohendodeleben), Karlotta Lux (Klein Wanzleben), Emma Gohdes (Langenweddingen), Josefine Heinz (Seehausen), Louis Wilke (Ummendorf) und Leonie Latz (Wanzleben).

Eröffnet wurde der Wettbewerb von Brigitte Erlecke in Vertretung von Bibliotheksleiterin Verena Schillat. Der Wettbewerb lief in zwei Runden ab. In der ersten Runde stellte jeder Teilnehmer sich selbst und sein Buch vor, aus dem eine Textstelle vorgelesen werden musste. In Runde zwei mussten die Kinder markierte Textstellen in einem ihnen unbekannten Buch vorlesen. Verena Schillat hatte für diesen schwierigen Teil das Buch „Die Schlotters“ ausgesucht.

Bilder Die besten Wanzleber Vorleser. In der Mitte Lesekönig Luis Wilke, Rechts neben ihm die Zweitplatzierte Leonie Latz und links der Dritte Jon Walter. Foto: Hagen ...



Nach den Vorträgen der Mädchen und Jungen zog sich die Jury zur Auswertung zurück. Die Entscheidung über die Platzierung fiel der Jury nicht leicht, da alle Teilnehmer gut gelesen hatten, war von den Erwachsenen zu hören. In der Jury saßen Gudrun Tiedge und Monika Hoppe vom Förderverein der Bibliothek sowie Brigitte Erlecke und Gerhard Hoppe.

Auf den ersten Platz kam Luis Wilke (9), der sich jetzt Lesekönig nennen darf. Platz zwei belegte Leonie Latz (9) vor Jon Walter (9). Gudrun Tiedge und Brigitte Erlecke überreichten dem Sieger die Lesekrone und allen ihre wohl verdienten Urkunden. Zudem konnten sich die drei Erstplatzierten über Gutscheine freuen, die der Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben zur Verfügung stellte.

Als Sieger und Wanzleber Lesekönig nimmt Luis Wilke am Kreisausscheid teil, der am Mittwoch, 26. September, in der Stadt- und Kreisbibliothek Wanzleben stattfindet.