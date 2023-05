Mit großen Festen oder im kleineren Rahmen feierte das Sülzetal den Einstieg in den Wonnemonat Mai. In Altenweddingen und Langenweddingen kamen weit über 300 Besucher. In Stemmern waren es über 50.

Sülzetal - Gleich in mehreren Ortschaften feierte das Sülzetal den Ersten Mai. In Altenweddingen begann das Fest um 15 Uhr am Klemens -Fendler- Sportforum am Sportplatz.