Wie der Ukraine-Krieg in den Klassenzimmern des Sülzetals besprochen wird

Wie gehen die Lehrerkollegien im Sülzetal mit dem Krieg in der Ukraine im Unterricht um? Die Gemeinschaftsschule bietet Hilfe in Form von Patenschaften an. Die Grundschule Osterweddingen bastelt Friedenstauben.

Auch im Unterricht an der Gemeinschaftsschule in Langenweddingen wird über den Ukraine-Konflikt gesprochen.

Sülzetal - Natürlich geht der Krieg in der Ukraine auch am Leben und dem Unterricht in den Schulen des Sülzetals nicht vorbei. Für die Gemeinschaftsschule in Langenweddingen erklärt Schulleiterin Pia Trautner-Böl, dass sich kürzlich erst „die Schülerinnen und Schüler sowie die Kolleginnen und Kollegen an einer Spenden-Sammelaktion beteiligt haben. Für Dienstag, 5. April, planen wir erneut einen Sponsorenlauf auf unserem Schulgelände. Er beginnt 9.30 Uhr. Zur Teilnahme sind alle Schüler unserer Schule aufgerufen. Der Erlös des Laufes wird als Spende für die Ukraine zur Verfügung gestellt.“