Wie die Barneberger mit einem Kinobesuch ihrer Kirche helfen

Blick in das sich allmählich füllende Barneberger Kirchenschiff. Alle freuen sich auf den Kinoabend.

Barneberg - Weithin sichtbares Wahrzeichen der Gemeinde Barneberg ist die evangelische Friedenskirche. Die im neugotischen Stil erbaute Kirche befindet sich leider innen in einem desolaten Zustand. So eine Sanierung ist teuer, und wie häufig, sind die Kassen leer. Da müssen neue Konzepte her. Das Wichtigste ist, das Gebäude auch zu nutzen und dabei vielleicht ein bisschen Geld für die Sanierung einzunehmen.