Schule Wie die Grundschule Langenweddingen die Talente ihrer Kinder fördert

Eine Talenteshow stand am letzten Tag vor den Ferien in der Grundschule Langenweddingen auf dem Programm. Aus allen Jahrgangsstufen zeigten in der Turnhalle Mädchen und Jungen eine Stunde lang ihre besonderen Fähigkeiten.