Ein Fitness-Truck steht den Mitarbeitern bei Edeka in Osterweddingen zur Verfügung. Warum, erklärt ein Sportwissenschaftler.

Wie ein Unternehmen in Osterweddingen seine Mitarbeiter in Bewegung hält

Fitness am Arbeitsplatz

Osterweddingen - In der Niederlassung von Edeka im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen gibt es ein neues Konzept für die Gesundheit der Mitarbeiter. Während der Arbeitszeit können die Mitarbeiter aktiv Sport an Trainingsgeräten in einem Fitness-Anhänger betreiben.