Wie eine Ukrainerin ihre vor dem Krieg geflüchteten Landsleute in Wanzleben unterstützt

Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine ist auch in Wanzleben stark angestiegen. Über die Tafel werden mittlerweile über 30 von ihnen versorgt. Wie sie dabei helfen kann, daüber berichtet Lesia Shkilniak.

Wanzleben - Lesia Shkilniak nimmt in Wanzleben die Ukrainer in Empfang. Künftig ist sie immer dienstags im Sozialen Zentrum „Alter Bahnhof“ in Wanzleben vor Ort und sorgt hier für die problemlose Verständigung.