Auch in diesem Jahr beklagen Branchenverbände über zu wenig Rettungsschwimmer und Bademeister. Einige Freibäder mussten deshalb Öffnungszeiten kürzen oder ganz schließen. Auch in der südlichen Börde wird aktuell nach Bademeistern gesucht.

Wanzleben/Oschersleben - Der Sommer legt im Moment zwar eine kleine Pause ein. Wenn es aber wieder heiß wird, ist der Weg zu einer Abkühlung im nächstgelegenen Freibad hoffentlich nicht zu kurz. Diese Badeeinrichtungen können aber nur öffnen, wenn auch genug Personal vor Ort ist.

Doch an Bademeistern und Rettungsschwimmern mangelt es bundesweit in vielen Regionen. Nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) fehlt es auch in Sachsen-Anhalt an Rettungsschwimmer. Auch der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister meldet bundesweit etwa 3.000 fehlende Bademeister. Dabei resultiert die Personalnot etwa aus den Folgen der Corona-Pandemie. So konnten etwa wegen geschlossener Schwimmbäder neue Rettungsschwimmer in dieser Zeit nicht ausgebildet werden und Bademeister suchten sich alternativen Jobs. Die Folge für die Badegäste: Kürzere Öffnungszeiten oder gar das komplette Schließen von Freibädern, wie etwa das Strandbad Reinsdorf in Wittenberg.

Freibäder in Wanzleben und Oschersleben können uneingeschränkt öffnen

Ganz so dramatisch zeigt sich die Personalnot in den Badeeinrichtungen im Südkreis jedoch nicht. Wie etwa die Stadtverwaltung in Wanzleben mitteilt, sind in den beiden Freibädern in Wanzleben und Klein Wanzleben derzeit drei Bademeister – oder wie es amtlich heißt: Fachangestellte für Bäderbetriebe – und zusätzlich zwei Rettungsschwimmer beschäftigt. Deshalb seien die Bäder in dieser Saison grundsätzlich so besetzt, dass sie uneingeschränkt öffnen können, sagt der Bauamtsleiter der Stadt, Olaf Küpper. „Wenn es in den beiden Bädern insgesamt fünf rettungsfähige Personen gibt, dann kriegt man das schon ganz gut gehändelt“, so seine Einschätzung.

Dennoch ist man vor Ort auf der Suche nach weiterem Personal. Vor einigen Wochen wurde demnach eine Ausschreibung für eine unbefristete Stelle als Fachangestellter für Bäderbetriebe zum 1. März 2024 veröffentlicht. Von April bis September sei man für die sichere und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Badesaison zuständig, in den übrigen Monaten übernehme man Aufgaben als Bauhofmitarbeiter. „Man möchte natürlich eine gewisse Personalstärke haben, um den einzelnen nicht über Gebühr zu belasten“, so Küpper.

Um den Nachwuchs für die Aufgaben als Rettungsschwimmer und Bademeister zu begeistern, hat es in Wanzleben zuletzt auch einen speziellen Lehrgang gegeben. So habe eine Sportlehrerin des Gymnasiums im vergangenen Schuljahr eine Art Schnupper-Schwimmkurs für ihre Schüler angeboten. Laut der Stadtverwaltung konnte die Pädagogin das Freibad dafür kostenlos nutzen. Denn solche Aktionen seien es Wert, unterstützt zu werden. „Wenn du jemanden findest, der sich engagiert und dann Rettungsschwimmer vielleicht mal auch für uns tätig sind, dann ist das eine Situation man fördern kann“, sagt Bauamtsleiter Küpper.

Wie in Wanzleben klagt man aktuell auch in Oschersleben nicht über eine Personalnot bei den Bademeistern und Rettungsschwimmern. Nach Angaben des Schwimmbad- und Freibad-Leiters Jörg Doil sind derzeit drei Bademeister ganzjährig tätig. In den Sommermonaten arbeiten sie demnach im Freibad und in der restlichen Zeit im Bewos-Badezentrum. „Wir haben genug Bademeister und sind ganz gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Gemeinden“, so Doil gegenüber der Volksstimme.

Derzeit sind in den beiden Freibädern in Klein Wanzleben und Wanzleben drei Bademeister und zwei Rettungsschwimmer tätig. Archivfoto: Christian Besecke

Erhöhte Arbeitsbelastung für Bademeister

Dennoch werde die Arbeitsbelastung für jeden einzelnen Angestellten immer mehr. „Wir müssen etwa gleichzeitig die Schwimmhalle wieder vorbereiten, die wir schon wieder Ende nächsten Monats aufmachen und der Urlaub muss auch abgegolten werden.“ Außerdem würden die Diskussionen der Badegäste mit geringen Deutschkenntnissen über bestimmte Schwimmregeln im Freibad zunehmen. Die drei Angestellten müssten den Bäderbetrieb aber nicht gänzlich allein stemmen. So gebe es zusätzliche Unterstützung von Rettungsschwimmern der Wasserwacht Oschersleben vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) auf Grundlage einer Vereinbarung. „Sie können bei uns umsonst die Schwimmhalle nutzen, dafür unterstützen sie uns im Sommer“, erklärt der Freibad-Leiter.

Da sie allerdings nur unterstützend tätig seien, gebe es in dem Zusammenhang keinen festen Schichtplan, sondern es gelte das Motto: Wer Zeit hat, der kommt. Die zuverlässigen Kräfte seinen demnach aber trotzdem sehr hilfreich. „Das ist immer gut. Viele Augen sehen immer mehr“, so Doil, der sich insgesamt zufrieden zeigt. „Im Moment sind wir noch ganz gut mit Bademeistern und Rettungsschwimmern bestückt. Daran sollte man nicht sparen, weil Ordnung und Sicherheit an erster Stelle steht.“

Wie es um die Rettungsschwimmer-Ausbildung bei der Wasserwacht Oschersleben derzeit steht, bleibt dagegen unklar. So teilt eine Pressesprecherin des DRK-Börde auf Anfrage mit, man könne „als Ansprechpartner zu dieser Thematik nicht zur Verfügung stehen“.