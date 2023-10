Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Dabei haben sich die Bewohner der Einheitsgemeinden Oschersleben und Wanzleben auch zur Jobzufriedenheit geäußert – und die liegt in einem guten Bereich. Kein Wunder, den Firmen fehlt das Personal, da wird oft auf die Wünsche der Mitarbeiter eingegangen.

Die Berufmessen des Arbeitskreises „Schule trifft Wirtschaft“ in Oschersleben und wie hier im Wanzleben haben in diesem Jahr knapp 800 Interessente angelockt.

Wanzleben/Oschersleben - Auch die Arbeitslosenzahlen sind im südlichen Landkreis moderat. Der Geschäftsstellenbezirk Oschersleben der Bundesagentur für Arbeit verzeichnet für September 2023 rund 1360 Arbeitslose und damit eine Quote von 7,7 Prozent, im Geschäftsstellenbezirk Wanzleben sind es 629 Arbeitslose, das machte eine Quote von nur 4,0 Prozent. In den beiden Städten allein sind es aktuell in Oschersleben 914 und in Wanzleben 344 Arbeitslose. Der vom Arbeitsamt vorgelegte Trend zeigt zudem eine fallende Tendenz auf.