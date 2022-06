Wie Sport, Spaß und viel Geselligkeit im Sülzetal wieder losgehen

In Osterweddingen und in Langenweddingen treffen sich nun wieder die Senioren beim DRK zu den Sportkursen. Was sie in den kommenden Wochen erwatet, erzählt Jutta Spurek vom DRK.

Sülzetal - Die Hände vor die Brust. Langsam mit den Armen nach oben gehen. Langsam mit den Armen nach unten gehen. Wieder zurück in die Mitte. Die Arme nach rechts. Die Arme nach links. Wieder zurück in die Mitte. Das war eine der Übungen beim Seniorensport am 15. März 2022 in den Begegnungsstätten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Osterweddingen und in Langenweddingen.