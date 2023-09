Familienleben in Sachsen-Anhalt Wo bleiben die sicheren Radwege?

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Der Radwegebau ist im südlichen Landkreis Börde ein Thema, welches die Menschen bewegt. Das hat auch die Umfrage zum Thema „FamilienLeben“ gezeigt. Aufgetaucht sind auch Fragen, warum gerade an vielen Verkehrs-Schwerpunkten keine echten Radwege existieren.