Wanzleben - Die Diskussionsrunde zum Thema Intel-Ansiedlung in der Börde des Ortsvereins der SPD und der Stadtratsfraktion SPD/Grüne in Wanzleben ist auf eine große Resonanz gestoßen. Auf der Burg in der Sarrestadt genügten noch nicht einmal die 100 bereitgestellten Sitzmöglichkeiten, so dass noch weitere Plätze für das interessierte Publikum herbeigeschafft werden mussten.