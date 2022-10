Zeit und Geld werden auch in Bottmersdorf knapp

Am Dorfgemeinschaftshaus in Bottmersdorf wird im Auftrag des Fördervereins der Feuerwehr fleißig gebaut. Leader-Managerin Angelika Fricke (von rechts) und die Vorstandsvorsitzende Nicole Zahn sowie Karina Lanz, die Stellvertreterin.

Bottmersdorf - Zehn Projektbaustellen gibt es noch in der Leader-Aktionsgruppe. Dort wird auch fleißig gebaut. In Bottmersdorf haben am gestrigen Montag die Dacharbeiten begonnen. Bis Ende der Woche sollen auch Fenster und Türen in das Dorfgemeinschaftshaus kommen.