Zuckerfabrik-Azubis aus Wanzleben werden zu Internet-Stars

Der Azubitalk der Zuckerfabrik Klein Wanzleben ist inzwischen zu einem echten Event in der Region Wanzleben und Oschersleben geworden. Das von dem Unternehmen und dem Arbeitskreis Wanzleben-Oschersleben „Schule trifft Wirtschaft“ auf die Beine gestellte Format begeistert jeden Monat die Zuhörer über das Internet.

Auch Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge (rechts) hat schon den Azubitalk in der Zuckerfabrik besucht. Zu sehen ist das Format über einen Internetlink unter www.nordzucker.de

Klein Wanzleben - Die Lehrlinge Christian und Kevin sind nicht nur in der Zuckerfabrik beschäftigt, sie sind echte Internetstars geworden. In dem Format stellen sie Personen des öffentlichen Lebens, Firmenchefs, Kommunalpolitikern und Vertretern von Institutionen aus der Region Fragen zu den Möglichkeiten in der Börderegion.