Seehausen Zwei Top-Veranstaltungen im November

In Seehausen ist im November einiges los. So gibt es die Vereinsschau der Kleintierzüchter im Bürgerhaus „Sonne“ und auch der Weihnachtsmarkt findet statt. Daran beteiligen sich die Vereine Institutionen der Seestadt, genau so wie es die Besucher gewohnt sind. Die Züchter dagegen setzen auf die 2-G-Regel.