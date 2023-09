Nach dem Festakt jüngst in der Kulturscheune hat der Barneberger Kleingartenverein „Auf der Höhe“ sein 90-jähriges Bestehen nun auch standesgemäß in der heimischen Anlage zelebriert. Ein Tag des offenen Gartens war ausgerufen – und die Aktion fruchtete.

Barneberg - Einen ganzen Tag lang stand die Kleingartenanlage „Auf der Höhe“ für Besucher offen. Die Vereinsmitglieder um ihren Vorsitzenden Jörg Wienskowski hatten zu diesem „Tag des offenen Gartens“ eingeladen und ihn mit heiteren Höhepunkten gespickt.

So erwarteten die zahlreichen Besucher nicht nur ordentliche Beete mit Obst und Gemüse, die das Herz eines jeden Hobbygärtners höher schlagen lassen, sondern auch eine bunte Blumenvielfalt und Farbenpracht. Die Barneberger Gärtner hatten sich darüber hinaus viel einfallen lassen, um sich und ihre kleinen Freizeitparadiese schick zu präsentieren. An jeder Gartenpforte wies ein liebevoll gestaltetes Holzschild den Eigentümer des Schmuckstücks aus. Und in fast allen Gärten gab es neben einer bunten Pflanzenvielfalt auch noch reichlich Kulinarisches zu entdecken.

Verführerisches Duftliegt über den Kleingärten

Ob leckeres Pfannengemüse, Kürbissuppe oder Grillwürste und dazu kühle Getränke wie selbstgemachter Holunderblütensirup oder Erdbeerbowle – die Auswahl war groß und kreativ. Es duftete verführerisch nach frisch gebackenen Waffeln. Slush-Eis und die besonders bei den Jüngsten beliebte Zuckerwatte waren weitere Highlights.

Bei Herbert und Gerlinde Schildhauer galt es, Gartengeräte zu benennen. Foto: Angelika Höde

Überall luden Bänke unter schattigen Obstbäumen oder unter einem Sonnenschirm zum Verweilen ein. Das war nicht nur sehr gemütlich, hier kamen die Gärtner und ihre Besucher auch schnell ins Gespräch. Für eine besondere Überraschung sorgte Pia Kunkel. Die Musikstudentin aus Samswegen hatte ihre Gitarre mitgebracht und begeisterte mit Gesang und Musik. Bei den bekannten Hits stimmten auch die Besucher fröhlich mit ein.

Für die Kinder hatten sich die Kleingärtner besonders ins Zeug gelegt. Für sie gab es das beliebte Kinderschminken und eine große Gartenrallye. Dabei galt es, verschiedene Aufgaben zu lösen. Beim Umrunden der Tannen mit einer Schubkarre war Schnelligkeit gefragt; bei den Gartengeräten dann wieder Wissen und beim Ertasten von Obst und Gemüse vielleicht auch ein Quäntchen Glück. Alle Kinder haben die Aufgaben mit Bravour gemeistert. Das Schubkarrenrennen war dann für die Ermittlung der Sieger die ausschlaggebende Station. Hier hatte Elli Brumby die Nase vorn und durfte sich bei der Siegerehrung auch als Erste einen Preis aussuchen.

Jörg Wienskowski (rechts) und Sören Kunkel beim Stiefelweitwurf. Foto: Angelika Höde

Im Laufe des Nachmittags überbrachten die Kinder der Kita „Schwalbennest“ mit ihrer Leiterin Kati Lange nicht nur Glückwünsche, sondern bezauberten auch mit einem bunten Programm aus Liedern und Tänzen.

Mit dem Tag des offenen Gartens offenbarten die Vereinsmitglieder eine große Portion Gastfreundschaft und haben damit genau den Nerv der Besucher getroffen. Dahingehend hätte die rege Betriebsamkeit in der Anlage und die großen Besucherzahl eine deutliche Sprache gesprochen, merkte Vorsitzender Jörg Wienskowski im Nachgang an. So mancher Gast fragte dann auch beim Abschied: „Es war so ein toller Tag; das macht ihr doch im nächsten Jahr wieder?“ Laut Wienskowski stehen die Chancen dafür sehr gut. Zugleich bedankte er sich bei allen Vereinsmitgliedern und den vielen Helfern für ihr Engagement.