Überall in Wernigerode fallen derzeit die Misteln in den noch kahlen Kronen der Bäume auf. Der Halbparasit hat sich in den letzten Jahren in Wernigerode stark vermehrt – auch weil die Bäume ohnehin schon geschwächt sind. Ivonne Sielaff

Ob im Lustgarten, an der Stadtecke oder an der Benzingeröder Chaussee – sie sind überall in den Bäumen: Misteln.

Wernigerode l Knutschen ohne Ende – das kommt einen unweigerlich in den Sinn, wenn man die vielen Misteln sieht, die derzeit auf Wernigerodes Bäumen sprießen.

Zwar ist das Küssen unterm Mistelzweig ein beliebter weihnachtlicher Brauch – die immergrünen Gewächse aber machen den Bäumen zu schaffen, wenn sie überhand nehmen.

Und das scheint derzeit in Wernigerode der Fall zu sein. Deshalb hat SPD-Stadtrat Siegfried Siegel das Problem in der Sitzung des Bauausschusses angesprochen. „So ein starker Mistelbefall ist symptomatisch für Krankheiten am Baum“, so Siegel. Die Stadt müsse gegensteuern. Sabine Wetzel (Bündnis 90/ Die Grünen) sorgt sich ebenfalls um das städtische Grün. „Die Bäume im Lustgarten sehen so angegriffen und arg geschädigt aus. Wir müssen schnell etwas tun, sonst ist das bald kein Park mehr.“

Wernigerodes Gartenamts-chefin Christiane Wichmann bestätigt die Beobachtungen der Stadträte. Den Zustand der Bäume schätzt sie als „kritisch“ ein.

Bäume geschwächt „Aufgrund fehlender Niederschläge und häufiger werdender Hitzeperioden sind und werden die Gehölze weiterhin geschwächt“, so Wichmann auf Volksstimme-Nachfrage. Dadurch komme es zu einer Zunahme von Totholz. „Teilweise werden Äste, die nicht mehr versorgt werden können, als Selbsterhaltungsmaßnahme abgestoßen.“ Dazu komme, dass die nachlassende Vitalität der Bäume den Befall durch Pilze und die Besiedelung von Halbparasiten wie den Misteln begünstige.

Das ist sicherlich ein Grund dafür, warum die Misteln sich in Wernigerode in den letzten Jahren augenscheinlich vermehrt haben. Denn: „Sobald ein Baum nicht mehr ganz vital ist, können die Samen der Mistel eher Fuß in der Rinde fassen als bei einem Baum, der voll im Saft steht.“ Einzelbefall sei nicht weiter relevant, erläutert Christiane Wichmann. Schwerer Befall allerdings schon. „Die Mistel ist durch ihre Senkwurzeln mit den Leitungsbahnen des Baumes verbunden und nutzt so dessen Lebensraum und Nährstoffe.“

Sie bringe den Baum dadurch nicht um, weil sie ja sonst ihren eigenen Lebensraum zerstören würde. Aber: „Durch ihr Halbschmarotzertum schwächt die Mistel die Bäume. Bei starkem Mistelbefall kann es zu vereinzelten Absterbe-Erscheinungen am Baum kommen.“

Rückschnitt ins tiefe Holz Ein weiteres Problem sei die „gewisse Blatt-Masse“, die eine zusätzliche Last für geschwächte Bäume darstellen könne. „So ist ein stark befallener Baum eher bei Wind, Sturm und Schnee bruch- und umsturzgefährdet“, so die Gartenamtschefin.

Lediglich Jungbäume, die erst von einer oder wenigen Misteln befallen sind, seien zu retten. „Zum Teil durch einen fachgerechten Rückschnitt ins tiefe Holz.“ Eine regelmäßige Kontrolle sei unumgänglich.

Übrigens: Um Wernigerodes Baumbestand zu stärken, hat sich die Stadt um Fördergeld bemüht. „Beantragt wurde die Aufnahme in das Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“, informiert Christiane Wichmann. Geplant sei die Realisierung eines „grünblauen Biotopgürtels“, welcher sich ausgehend von der Innenstadt über den Lustgarten durch das Wohngebiet Stadtfeld bis zum Wernigeröder Bürgerpark erstrecke. „Ziel dieses Biotopgürtels ist es, die Vitalität der Grün- und Freiräume weiter zu entwickeln sowie durch temperatur- und wasserregulierende Maßnahmen den Herausforderungen der bisherigen, aber auch zukünftigen Extremwetterlagen zu begegnen.“



