Wernigerode bleibt auch 2025 touristischer Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt. Doch die Zeiten des großen Wachstums sind vorerst vorbei. Welche Faktoren eine Trendwende für die Harz-Stadt auslösen könnten und wie die Chancen dafür stehen.

1,22 Millionen Übernachtungen: Ist damit die Spitze für Wernigerodes Tourismus erreicht?

Wernigerode. - 1,22 Millionen Übernachtungen und über 423.000 Ankünfte - Wernigerode bleibt 2025 touristischer Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt und gehört auch im Harz weiter zu den beliebtesten Reisezielen. Im Vergleich zu 2024 bleiben die Zahlen nahezu gleich.