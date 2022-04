101: Neuer Rekord bei Impfaktion in Wernigerode

Die Resonanz auf die Impfaktion am Anger in Wernigerode wächst. Landrat Thomas Balcerowski (CDU) kündigt eine Fortsetzung an.

Wernigerode - Die Corona-Impfaktion in Wernigerode entwickelt sich mehr und mehr zum Selbstläufer: Bei der zweiten Auflage am Wernigeröder Anger am Dienstag (21. September) ließen sich 101 Menschen gegen eine Covid-Infektion immunisieren. Diese Zahl nannte Stadtsprecherin Kristin Dormann im Anschluss. Damit wurde die Zahl der impfwilligen Menschen bei der Premiere der Aktion am Donnerstag (16. September) noch einmal übertroffen. Beim Auftakt des mobilen Impfens hatten sich 83 Menschen mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson und Johnson immunisieren lassen. Angesichts dieses Erfolgs hat Landrat Thomas Balcerowski (CDU) noch am Dienstagabend die Weichen für eine Fortsetzung der Aktion gestellt.