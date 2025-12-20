Detlef Gieseler verabschiedet sich nach 27 Jahren als Schulleiter des Landesmusikgymnasiums Wernigerode – und blickt auf bewegte Zeiten zurück. Welche Herausforderungen und Erfolge prägten seine Arbeit? Und was plant der „notorische Optimist“ für die Zeit nach dem Ruhestand?

Offiziell und feierlich wurde Detlef Gieseler im Landesgymnasium für Musik bereits verabschiedet. Seine Arbeitszeit endet jedoch nach 27 Jahren und einigen Wochen mit dem aktuellen Schulhalbjahr.

Wernigerode. - „Ich habe nicht die Nase voll von der Schule. Ganz im Gegenteil: Jeder Tag hier macht Spaß“, gesteht Detlef Gieseler. Auch, wenn man es ihm nicht ansieht, der Schulleiter des Landesgymnasiums für Musik in Wernigerode dreht seine letzten Runden. „Während die anderen Lehrer mitten im Schuljahr in den Ruhestand gehen können, werden die Schulleiter zum jeweiligen Halbjahr verabschiedet“, erklärt der Wernigeröder vom Jahrgang 1962. „Also bin ich auch noch hier. Aber ich finde es viel stimmungsvoller, sich im Advent zu verabschieden statt im oft tristen Januar“.