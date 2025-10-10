weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Abschied nach 18 Jahren: Kult-Laden „3 Harzer Hexen“ in Elend macht dicht

Aus für Touristenmagnet Abschied nach 18 Jahren: Kult-Laden „3 Harzer Hexen“ in Elend macht dicht

Nach fast zwei Jahrzehnten ist Schluss: Das Harzdorf Elend verliert mit den „3 Harzer Hexen“ seinen letzten Laden. Die langjährige Betreiberin Christine Drieman hat keinen Nachfolger für das beliebte Geschäft gefunden. Was kommt danach?

Von Matthias Distler Aktualisiert: 10.10.2025, 10:29
Der Laden „3 Harzer Hexen“ in Elend im Harz wird schließen. Das Geschäft wurde viele Jahre von Christine Drieman geführt.
Der Laden „3 Harzer Hexen“ in Elend im Harz wird schließen. Das Geschäft wurde viele Jahre von Christine Drieman geführt. Foto: Matthias Distler

Elend. - Hexen, die von der Decke hängen, auf der einen Seite Bücher und Souvenirs, auf der anderen Getränke und Lebensmittel: Die „3 Harzer Hexen" sind Anlaufpunkt für Touristen und Einheimische zugleich. Doch bereits in wenigen Wochen wird Elends letzter Laden schließen.