Aus für Touristenmagnet Abschied nach 18 Jahren: Kult-Laden „3 Harzer Hexen“ in Elend macht dicht
Nach fast zwei Jahrzehnten ist Schluss: Das Harzdorf Elend verliert mit den „3 Harzer Hexen“ seinen letzten Laden. Die langjährige Betreiberin Christine Drieman hat keinen Nachfolger für das beliebte Geschäft gefunden. Was kommt danach?
Aktualisiert: 10.10.2025, 10:29
Elend. - Hexen, die von der Decke hängen, auf der einen Seite Bücher und Souvenirs, auf der anderen Getränke und Lebensmittel: Die „3 Harzer Hexen" sind Anlaufpunkt für Touristen und Einheimische zugleich. Doch bereits in wenigen Wochen wird Elends letzter Laden schließen.