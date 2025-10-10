Nach fast zwei Jahrzehnten ist Schluss: Das Harzdorf Elend verliert mit den „3 Harzer Hexen“ seinen letzten Laden. Die langjährige Betreiberin Christine Drieman hat keinen Nachfolger für das beliebte Geschäft gefunden. Was kommt danach?

Elend. - Hexen, die von der Decke hängen, auf der einen Seite Bücher und Souvenirs, auf der anderen Getränke und Lebensmittel: Die „3 Harzer Hexen" sind Anlaufpunkt für Touristen und Einheimische zugleich. Doch bereits in wenigen Wochen wird Elends letzter Laden schließen.