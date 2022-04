Marathon 32-jähriger Wernigeröder startet bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft auf Elba

Die Weltmeisterschaft im Mountainbike Marathon findet in diesem Jahr auf der Mittelmeerinsel Elba in Italien statt und zwar diesen Sonnabend am 2. Oktober. Mit am Start steht der 32-jährige Wernigeröder Marcus Sölter. Wie er zu diesem Sport kam und was er sich von der WM erhofft, darüber spricht der Harzer hier: