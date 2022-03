37-Jährige organisiert im Harzkreis die Impf-Offensive

Immer wieder unterwegs, um die Abläufe im Impfzentrum im Blick zu haben: Annelie Dietze (rechts), Chefin des Kreis-Impfzentrums in Quedlinburg, schaut Yvonne Eggert, die normalerweise im Kreis-Umweltamt arbeitet, im Anmeldebereich über die Schulter.

Quedlinburg - 7764: Die Zahl auf dem Flipchart steht und spiegelt die Mischung aus Zufriedenheit und Herausforderung wider. Zufriedenheit darüber, dass das Ende September eingemottete Kreis-Impfzentrum in Quedlinburg binnen weniger Tage wieder vollauf ins Laufen gekommen ist und dass das Team allein in der ersten Woche 7764 Covid-Impfungen gesetzt hat. Und Herausforderung, dass diese Zahl in den kommenden Wochen mindestens gehalten oder besser noch gesteigert wird, um möglichst schnell möglichst viele Harzer zu boostern oder mit Erst- und Zweitimpfungen zu versorgen.