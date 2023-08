Für Frank Winter aus Wernigerode geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Er ist erstmals Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und will nun Skat-Europameister werden.

Wernigerode - Er reizt seine Gegner gern, lässt sich von ihnen das Selbstbewusstsein nicht nehmen und vor allem nicht in die Karten schauen. Frank Winter aus Wernigerode ist passionierter Skatspieler. „Kein Kartenspiel ist so geistreich und feinsinnig“, schwärmt er. Die Leidenschaft geht weit über ein Freizeitvergnügen hinaus. Im Gegenteil, Winter wurde gerade erst noch einmal so richtig vom Ehrgeiz gepackt. Er will sich den Europa-Titel sichern.