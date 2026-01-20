Jahrelang stand ein Block im Wernigeröder Wohnviertel Stadtfeld leer, sein Abriss galt als ausgemacht. Heute ist er ein Vorzeigequartier für Klima‑ und Lebensqualität – das ist kein Zufall.

90 Prozent nutzen Mieterstrom: Wie ein abrissreifer Wohnblock in Wernigerode zum Energievorbild wird

Blick auf den Klimagarten zwischen energetisch sanierten Wohnblöcken im Wernigeröder Stadtfeld: Inzwischen sind auch auf dem Dach des Walther-Grosse-Rings 22-25 Photovoltaik-Module installiert.

Wernigerode. - Ursprünglich sollte der lange leerstehende Wohnblock am Walther-Grosse-Ring 22 – 25 in Wernigerode längst abgerissen sein. Doch inzwischen haben sich der Plattenbau und sein Umfeld im Stadtfeld zu einem Vorzeigeobjekt in Sachen Lebensqualität für Bewohner entwickelt, versprechen Stadtwerke und Vermieter.