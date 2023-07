Ilsenburg - Der seit der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch (12. Juli) komplett gesperrte Abschnitt der Autobahn 36 in Richtung Braunschweig zwischen den Anschlussstellen Ilsenburg und Stapelburg soll bereits am Freitag (14. Juli) wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dies war am Donnerstag (13. Juli) von Johanna Metzger aus der Pressestelle der Autobahn Ost GmbH zu erfahren.

Am Donnerstag waren erste Reparaturarbeiten bereits erledigt. Der am Mittwochmorgen durch den Brand eines Sattelaufliegers beschädigte Asphalt wurde bereits abgefräst und die Stelle mit Teer bestrichen. Anschließend muss noch der neue Bitumen eingebaut werden. Wenn dieser ausgehärtet ist, soll die Sperrung aufgehoben werden.