Zur Einweihung der beiden Sonderstempelstellen der Harzer Wandernadel und den Info-Tafeln zum Umweltbildungsprojekt an den Naturlehrpfaden in Wernigerode verteilt Oberbürgermeister Tobias Kascha gleich Stempel an die Kinder vom Christus-Kindergarten. Mit dabei sind Kita-Leiterin Kristin Otto und Klaus Dumeier, Geschäftsführer der Harzer Wandernadel.

Foto: Johanna Ahlsleben