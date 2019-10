Die Gerwerkschaft Verdi hat in Wernigerode zum Streik aufgerufen. Drei Tage lang wird kein Müll abgeholt.

Wernigerode (vs) l Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Nordharz-Wernigerode wollen von Dienstag, 22. Oktober, um 5 Uhr bis einschließlich Donnerstag die Arbeit niederlegen. Darüber hat zuvor Dagmar Huhn von der Gewerkschaft Verdi informiert.

Am Montag hatte die Gewerkschaft die Tarifverhandlung mit der Unternehmensspitze abgebrochen. „Nach anfänglichen Annäherungen an unsere Forderungen hat die Arbeitgeberseite keine Kompromissbereitschaft bei der Anhebung der Vergütung ihrer langjährig Beschäftigten erkennen lassen“, beklagt der Verhandlungsführer Marcus Borck die Situation.

Verdi fordert für die Mitarbeiter in den mittleren Vergütungsgruppen einen um 2,50 Euro erhöhten Stundenlohn, Überstundenzuschläge in Höhe von 25 Prozent ab der 40. Stunde und eine Mobilitätsprämie in Form von Tankgutscheinen für die Gewerkschaftsmitglieder. Des Weiteren soll die Ausbildungsvergütung entsprechend angepasst werden, so die Forderung.