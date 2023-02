Elektroautos werden immer beliebter - auch im Harz. Ein Abschleppdienst aus Wernigerode hat nun den ersten E-Flitzer in der Werkstatt. Bei dem Unfallwagen gelten viele Sonderregeln im Vergleich zu Verbrennern.

Der BYD wird auf den Abschleppwagen von PTP aufgeladen. Elektroautos sollten möglichst nicht an Stange oder Seil abgeschleppt werden.

Silstedt/Elbingerode - Premiere für die Abschleppservice Wernigerode PTP GmbH: Erstmals haben die Spezialisten ein Elektroauto geborgen, das nun auf dem Firmenhof an der Glockengasse in Silstedt steht. „Die Sicherheitsvorkehrungen sind deutlich komplizierter als bei einem Verbrenner, aber daran werden wir uns gewöhnen“, sagt Mitarbeiter Lucas Menger über den Geländewagen, den das Unternehmen in der Nacht von Freitag zu Sonnabend (10./11. Februar) eingesammelt hat.