Wernigerode. - Über acht Millionen Euro will die Stadt Wernigerode 2024 in Bauprojekte stecken. Profitieren sollen davon Vereine, Sportler, Jugendliche, Wernigerodes Innenstadt und Besucher der Stadt.

„Im Vergleich zu den Vorjahren sind wir 2024 eher zurückhaltend, was das Bauen angeht“, so Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) im Gespräch mit der Redaktion. Das hänge mit den klammen Finanzen der Stadt zusammen und auch mit „bestimmten Fördermitteln“, bei denen es noch keine Perspektive gebe. „Deshalb ist es wenig, was wir in diesem Jahr neu beginnen“, so Kascha weiter. Dennoch werde es nach den Jahren der Großinvestitionen jetzt keinen Stillstand geben. Vorausgesetzt, der Haushalt wird genehmigt. Und das sind die wichtigsten Projekte:

Schönheitskur für Wernigerodes Rathaus und Standesamt

Seit 2022 ist Wernigerodes Rathaus Dauerbaustelle und wird es auch 2024 bleiben. Die Decke zwischen Festsaal und Standesamt wird erneuert, die Fassade saniert, beschädigte Fachwerkbalken werden ausgetauscht. „Wir hoffen, dass wir den Ratssaal Ende des Jahres wieder nutzen können“, so Kascha. Die Arbeiten an dem historischen Gemäuer ziehen sich aber noch bis 2026. Die Gesamtkosten liegen bei 2,1 Millionen Euro – inklusive Fördergeld.

Wernigerodes historisches Rathaus ist teilweise eingerüstet. Die Sanierung zieht sich bis 2026. Foto: Ivonne Sielaff

Haus der Vereine in Wernigerode erhält neue Fassade

Das ehemalige Lehrlingswohnheim am Kohlgarten, das zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft und Fieberzentrum genutzt wurde, ist inzwischen ein Haus der Vereine. Zwei von drei Ebenen seien bereits an Vereine vermietet, sagt Tobias Kascha. Von außen macht der alte DDR-Plattenbau allerdings keinen ansprechenden Eindruck. Deshalb sollen 2024 die Fassade saniert und die noch nicht erneuerten Fenster ausgetauscht werden. 2025 steht die Dachsanierung an. Für die Arbeiten sind insgesamt knapp 100.000 Euro eingeplant. Ein Großteil der Ausgaben ist über Fördergeld gedeckt.

Neuer Skaterplatz für Wernigerodes Jugend

Die sportbegeisterte Jugend wird es freuen. Der Sportspielplatz im Sportforum erhält einen rutschfesten Kunststoffbelag. Die alte Tartanschicht ist völlig zerschlissen. Nebenan entsteht ein neuer Skaterplatz. Er wird den maroden Platz in der Theodor-Fontane-Straße ersetzen. Die Kosten liegen bei 387.000 Euro, ein Drittel davon fällt für den Skaterplatz an. Gut zwei Drittel der Kosten werden über Fördergeld finanziert.

Grundschule Harzblick: Klassenräume werden saniert

Auch die Grundschule Harzblick ist Dauerbaustelle. Zuletzt sei der Speisesaal fertiggestellt worden, informiert Baudezernent Immo Kramer. Für 2024 sei das Erdgeschoss mit der Verbindung zum Hort und den Klassenräumen geplant. Unter anderem sollen Heizung und Elektrik erneuert sowie die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. Lärmintensive Arbeiten werden in den Ferien erledigt, alles andere bei laufendem Betrieb während der Schulzeit. Für 2024 sind dafür 480.000 Euro eingeplant. 2025 sind die restlichen Klassenräume dran.

Turnhalle Stadtfeld braucht neues Dach

„Das ist eines der wenigen Projekte, die wir 2024 anfangen“, sagt Baudezernent Kramer. Das Dach der Turnhalle im Stadtfeld müsse erneuert werden. „Das ist eine DDR-Konstruktion aus Stahl, die damals „nicht so exakt“ gebaut worden sei. Geplant sind die Erneuerung der Dachhaut, Wärmedämmung, Akustikdecke mit LED-Leuchten sowie die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach – in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken.

Die Turnhalle im Stadtfeld wurde zu DDR-Zeiten erbaut. Das Dach ist undicht und muss dringend erneuert werden. Foto: Ivonne Sielaff

„All das wird uns viel Zeit, Energie und Schweißperlen kosten“, so Kramer. Und dazu noch 1,1 Millionen Euro Baukosten – gut die Hälfte davon ist Fördergeld. Die Arbeiten starten in Kürze. Die Halle bleibt dafür von den Osterferien bis in den Herbst geschlossen.

Hochwasserschutz, Gehwege und Wernigerodes Schloss

Das sind längst nicht alle Bauprojekte. In Schierke, Silstedt und Wernigerode soll der Hochwasserschutz verbessert werden. So erhält der Ottoweg in Schierke eine 30 Zentimeter hohe Mauer mit Verrohrung, die das Wasser über den Rodelhang in die Bode ableiten soll. In Silstedt wird ein Leitdeich gebaut. In Hasserode wird die Verrohrung des Sturzbaches erneuert und dadurch verbessert werden. Am Holfelder Platz wird die Ufermauer des Zillierbaches erneuert. In Hasserode starten 2024 zudem die Vorbereitungen für die neue Brücke am Hasenwinkel. Sie muss ausgetauscht werden, weil die alte Brück komplett marode ist. Der Umbau selbst ist für 2025 vorgesehen.

Zudem stehen Gehwegsanierungen an – unter anderem in der Burgstraße vor dem Konzerthaus Liebfrauen sowie in der Burgmühlenstraße.

Das Schloss bleibt ebenfalls weiter Baustelle. Wernigerodes Wahrzeichen wird für über zehn Millionen Euro und mit großzügiger Förderung von Bund und Land unter anderem mit Fahrstühlen barrierefrei umgebaut.

Jugendhaus Center wird am Freitag eingeweiht

Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten am Center. Am Freitag, 1. März, ab 14 Uhr soll das Jugendhaus mit einer großen Party eröffnet werden. In den vergangenen Jahren ist das Gebäude kernsaniert worden. Weil die Kosten während der Bauphase in die Höhe geschossen sind, musste umgeplant werden. Die Änderungen betrafen unter anderem das Obergeschoss, das statt vieler kleiner Räume jetzt zu einer großen multifunktionalen Fläche umgebaut wurde. Die Baukosten lagen bei 1,6 Millionen Euro – inklusive Fördergeld.