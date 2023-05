Gaudi in Stapelburg

Spannende Rennen hat es am Sonnabend auf dem Stapelburger Anger zu sehen gegeben.

Stapelburg - Zum inzwischen 17. Mal ist am Sonnabend am Ortsrand von Stapelburg ein Rasentraktorrennen veranstaltet worden. Das Starterfeld war diesmal etwas kleiner als im Vorjahr, mit Buko Maume war nur ein Einheimischer am Start. Und der fiel unglücklicherweise aus.