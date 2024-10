Die Adventsstadt Quedlinburg öffnet in diesem Jahr wieder ihre Tore. Sie besteht aus dem „Advent in den Höfen“, dem Quedlinburger Weihnachtsmarkt und dem Adventskalender. Alle wichtigen Infos gibt es hier.

Quedlinburg/DUR/acs/MZ/son - In Quedlinburg öffnet die Adventsstadt in diesem Jahr wieder ihre Tore. Besuchen kann man am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende den „Advent in den Höfen“ in Quedlinburg. Auch der Weihnachtsmarkt und der Adventskalender lohnen einen Besuch.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg statt?

Eröffnung: 27. November 2024

Ende: 22. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten des Quedlinburger Weihnachtsmarktes

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 20 Uhr

Freitag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Freitag: Samstag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Wann findet der „Advent in den Höfen“ in Quedlinburg statt?

Der „Advent in den Höfen“ findet am 30. November und 1. Dezember 2024, am 7. und 8. Dezember 2024 und am 14. und 15. Dezember 2024 in Quedlinburg statt. Die Höfe sind jeweils am Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Wann werden die Türchen des Adventskalenders in Quedlinburg geöffnet?

Vom 1. bis 23. Dezember 2024 wird täglich um 16.30 Uhr ein Türchen des Adventskalenders in Quedlinburg geöffnet. Am 24. Dezember wird das Türchen bereits um 13 Uhr geöffnet.

Wo findet die Adventsstadt Quedlinburg statt?

Beim „Advent in den Höfen“ öffnen am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende etwa 20 der schönsten Innenhöfe Quedlinburgs ihre Tore. Wer durch Quedlinburg spaziert, wird entdecken, was sich hinter den sonst verschlossenen Türen verbirgt.

Der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg findet auf dem historischen Marktplatz der Stadt vor dem Rathaus statt. Die Adresse lautet: Markt, 06484 Quedlinburg.

Für die Öffnung der Adventskalender-Türchen ist täglich am Finkenhäuschen, der Tourist-Information am Finkenherd der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (Finkenherd 1/2), der Treffpunkt.

Adventsstadt Quedlinburg: Parkmöglichkeiten in der Adventszeit

Zur Adventszeit wird in Quedlinburg grundsätzlich die Anreise mit Bus und Bahn empfohlen. Von Magdeburg aus werden die Züge zu dieser Zeit gezielt verstärkt. Quedlinburg hat aber auch viele Kapazitäten für Besucher, die mit dem Auto anreisen.

Bei der Anreise mit dem Auto empfehlt die Stadt folgender Beschilderung zu folgen:

P2 aus Richtung Halberstadt, Westerhausen und Thale/Weddersleben

aus Richtung und P4 aus Richtung Magdeburg, Halle

aus Richtung P6 aus Richtung Gernrode, Bad Suderode und Thale/Neinstedt

Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Das gibt es in Quedlinburg zur Adventszeit zu entdecken

In der Adventsstadt Quedlinburg gibt es zur Weihnachtszeit einiges zu sehen. An den ersten drei Adventswochenenden öffnen beim „Advent in den Höfen“ einige der schönsten Innenhöfe der Stadt ihr Tore und lassen die Besucher hinter die Fassade blicken. Auf historischem Pflaster werden Kunsthandwerk, Raritäten und kleine Kostbarkeiten angeboten.

Am 27. November beginnt darüber hinaus der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg. Eine große Tanne erleuchtet den mit Buden und Ständen bedeckten Marktplatz. Glühwein, Zimtsterne und Lebkuchen verströmen ihren Duft und bringen die Besucher Quedlinburgs in vorweihnachtliche Stimmung.

Zudem gibt es ein reichliches Bühnenprogramm. Ein ganz besonderer Höhepunkt wartet am 20. Dezember ab 17 Uhr, wenn es heißt: Quedlinburg singt! Zum gemeinschaftlichen Weihnachtssingen mit dem Fritz-Prieß-Chor, dem Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Quedlinburg und Klavierbegleitung sind alle herzlich eingeladen, erklärt die Stadt.

Größter Adventskalender Deutschlands in Quedlinburg

Den ganzen Dezember lang kann außerdem der größte Adventskalender Deutschlands bestaunt werden. Jeden Tag, vom 1. bis zum 24. Dezember, öffnet sich jeweils eine Tür von 24 weihnachtlich geschmückten Häusern auf dem Quedlinburger Schlossberg.

Dazu treffen sich die Besucher jeden Tag um 16.30 Uhr und am 24. Dezember schon um 13 Uhr am Finkenherd 1/2. Von dort aus suchen alle Gäste und Besucher gemeinsam das Haus mit dem großen A – A für Adventsstadt Quedlinburg.

Verkaufsoffene Sonntage in Quedlinburg zur Weihnachtszeit

An den ersten drei Adventswochenenden finden zusätzlich zum Weihnachtsmarkt und dem Advent in den Höfen verkaufsoffene Sonntage in Quedlinburg statt. Am 1., 8. und 15. Dezember 2024 kann hier von 12 bis 17 Uhr auch am Sonntag geshoppt werden.