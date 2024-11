Wernigerode/MG. - Die eigene Stadt als Tourist erkunden: Das können Wernigeröder am Sonnabend, 16. November 2024. Dann gibt es bei vielen Kultur- und Freizeitattraktionen freien Eintritt, Gratis-Sonderführungen und vergünstige Angebote in Restaurants und Hotels.

Die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) lädt mit der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, dem Landestourismusverband und der Stadt zum Aktionstag ein. Laut Ankündigung müssen Nutzer jeweils ihren Personalausweis vorzeigen. Eine Übersicht über alle Angebote gibt es online unter www.wernigerode-tourismus.de/urlaubsmagazin/tourismustag und in einem Flyer, der in der Tourist-Information ausliegt.

Freien Eintritt erhalten Einwohner unter anderem im Brockenhaus, dem Museum „Formgestaltung in der DDR“, im Harzmuseum, im Schiefen Haus und der Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen. Einblicke in 3D-Druck und Modellbau erhaschen Gäste in der Schauwerkstatt des Miniaturenparks. Rabatte auf Menüs winken etwa im Restaurant Orchidea Huong und im Gothischen Haus. Das Hotel bietet auch Führungen und besondere Übernachtungen an.

Eine geführte Wanderung auf dem Märchenweg zum Waldgasthaus Armeleuteberg startet um 10 Uhr am Hasseröder Ferienpark, eine Gratis-Stadtführung „Verborgene Orte“ durch die Altstadt um 14 Uhr an der Tourist-Information. Die Wernigeröder Bimmelbahn pendelt von 10 bis 16 Uhr kostenlos zwischen Bürgerpark, Luftfahrtmuseum, Dampflokwerkstatt und Schloss.

Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion zu Tourismusakzeptanz mit Staatssekretärin Stefanie Pötzsch und weiteren Teilnehmern in der Remise um 15 Uhr. Dabei stünden auch die Herausforderungen für Einwohner durch die Gäste im Fokus, berichtet WTG-Chef Andreas Meling - „und wie wir es schaffen können, Tourismus und Lebensqualität in Einklang zu bringen“.