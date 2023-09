Die Feuerwehr in Hasselfelde soll ein neues Fahrzeug erhalten. Doch die Mitglieder wissen nicht, wohin damit.

Alarm in Hasselfeldes Feuerwache wegen neuem Fahrzeug

Das Feuerwehrgerätehaus in Hasselfelde ist zu klein für die neue Technik – aber für die Erweiterung fehlt das Geld.

Hasselfelde - Stellen Sie sich vor, Sie freuen sich auf ein neues Auto, doch in der Garage ist dafür kein Platz. So ähnlich geht es den Feuerwehrleuten in Hasselfelde – dabei hätte das Problem schon vor Jahren gelöst werden sollen.