Bei einem Einsatz im Wohngebiet Heidebreite wurde eine Polizeibeamtin von einem alkoholisierten Mann am Knie verletzt. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Nicht mehr dienstfähig ist eine Polizeibeamtin nach einem Einsatz in Wernigerode. Ein volltrunkener Mann stürzte auf die Frau.

Wernigerode (dl) l Bei einem Polizeieinsatz in der Wernigeröder Heidebreite hat am Montagabend eine 41 Jahre alte Beamtin massive Knieverletzungen erlitten. Die Beamten waren nach Angaben eines Sprechers kurz vor 18 Uhr in eine Wohnung gerufen worden, weil dort ein 26-Jähriger randalierte und wahllos um sich schlug. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte massive Anstrengungen unternehmen, um den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann unter Kontrolle zu bringen. Beim Anlegen von Handfesseln stürzte der rund 100 Kilogramm schwere Wernigeröder auf die Beamtin, die daraufhin besagte Knieverletzung erlitt.

Der Mann wurde nach medizinischer Ruhigstellung durch einen Notarzt in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik gebracht. Er ist nach Polizeiangaben bereits mit zahlreichen Vorfällen, darunter Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten, in Erscheinung getreten. Die verletzte Beamtin ist nach Angaben eines Sprechers bis auf weiteres nicht dienstfähig. Nach dem Eingang des Notrufs waren zwei Streifenwagen sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt-Fahrzeug vor Ort.