Als die Druckerei im Gasthaus in Benneckenstein war

Die Geschichte der Tageszeitung in Benneckenstein reicht fast 200 Jahre zurück. Seitdem hat sich viel verändert in Stadt und Branche, doch einige Konstanten bleiben.

Benneckenstein - Ein Sprichwort besagt: „Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern!“ Im digitalen Zeitalter mag der E-Paper-Konsument das Zitat noch modifizieren in: „Nichts ist so überaltert wie die Zeitung von heute!“ In der Tat haben die papiernen Nachrichtenverbreiter erhebliche Marktanteile an die digitale Konkurrenz verloren.