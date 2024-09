Einsatz im Harz gewürdigt „Anderen zu helfen, macht mir Spaß: Harzer unterstützt Feuerwehr bei Großbränden

Ob Waldbrand am Brocken oder zuletzt das Feuer in einer Lagerhalle in Osterwieck: Der Harzer Denis Maldet hilft der Feuerwehr mit seinem eigenen, privaten Löschfahrzeug.