André Weber will neuer Oberbürgermeister von Wernigerode werden

Acht Kandidaten wollen bei der Wahl am 3. April Oberbürgermeister von Wernigerode werden. Die Volksstimme stellt sie vor. Heute: André Weber (Freie Wähler).

André Weber möchte Wernigerodes Oberbürgermeister werden. Er tritt bei der Wahl am 3. April für die Freien Wähler bei der Wahl an.

Wernigerode - „Gemeinsam für Wernigerode“ – unter diesem Motto geht André Weber für die Freien Wähler bei der Oberbürgermeisterwahl in der bunten Stadt am Harz ins Rennen. Mit 34 Jahren ist Weber zwar der Jüngste der acht Kandidaten, was Stadtpolitik angeht, zählt er dennoch zu den erfahreneren.