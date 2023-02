Wie sind die Kommunen auf einen Ausfall der Stromversorgung, den sogenannten Blackout, vorbereitet? Die Volksstimme fragte, was die Stadtverwaltung Ilsenburg plant.

Angst vor Blackout - Ilsenburg investiert in Sicherheit

Ilsenburg - Was tun, wenn für mehrere Stunden der Strom ausfällt? Auf dieses Szenario sei die Stadt Ilsenburg bisher kaum vorbereitet gewesen, sagt Bürgermeister Denis Loeffke (CDU). „Die aktuelle politische Entwicklung, vor allem nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, hat auch uns vor neue Herausforderungen gestellt.“ Damit sieht er sich in guter Gesellschaft: Für die meisten Kommunen in Deutschland dürfte dies Neuland sein.