Schmarotzerpflanze Angst vor Mistel-Plage im Nordharz wächst

Die Ausbreitung von Misteln in der Region bereitet einem Ex-Landwirt aus Langeln Sorgen. Er befürchtet, dass auch im Nordharz Obstbaum-Bestände in Gefahr geraten könnten. So will die Gemeinde auf das Problem reagieren.