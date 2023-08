Morgens um 7 Uhr ist es zumeist noch ruhig in den Büros der pluss Personalmanagement GmbH. Jedenfalls ruhiger als in den kommenden Stunden. Allerdings wird das nicht lange so bleiben. Und das ist auch gut so, findet Josie Kick. Die Senior Personalberaterin Recruiting sagt: „Wir sind ein junges, dynamisches Team und arbeiten lieber zusammen im Büro als im Homeoffice.“ Wenig später kommen schon die ersten Mitarbeiter gut gelaunt in die Räume der Niederlassungen in Braunschweig und Goslar. Kaffeeduft hängt in der Luft, die Fenster stehen weit auf, es wird gelacht und geredet. „Wir sind ein Team, das fest zusammenhält“, sagt Josie Kick beim Gang durch die Goslarer Niederlassung. „Wir sind davon überzeugt, dass die Arbeitswelt erfüllend sein kann. Das tragen wir weiter und schaffen echte Partnerschaften zwischen Menschen und Unternehmen.“

Wertschätzung hoch ansiedeln

Die 1984 gegründete pluss Personalmanagement GmbH unterstützt Einrichtungen und Unternehmen zahlreicher Branchen bei allen Belangen rund um das Thema Personal. Dahinter steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermutet, weiß Niederlassungsleiter Michel Wagner. „An erster Stelle steht für uns, ein wertschätzender Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter und ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden zu sein“.

Wir bringen Menschen und Unternehmen zusammen

Was können Unternehmen also tun, um geeignete Mitarbeiter zu finden und das Personalmanagement zu pflegen? Die pluss Personalmanagement GmbH ist vom Harz bis zur Heide spezialisiert auf die Überlassung und Direktvermittlung von Fach- und Führungskräften in den Bereichen Medizin & Pflege, Bildung & Soziales, im Handwerk, der Industrie und im Bereich Office. Wer einen Job sucht, wird dabei unterstützt. „Oberstes Ziel“, so berichtet Dimitra Nikolaidou, „ist, langfristige Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen“. In dem zeitweisen Einsatz des Personals in Unternehmen können beide Seiten schauen, ob es „matcht“ und der Zeitarbeitnehmer von dem Betrieb übernommen werden möchte.

Wer jedoch Gefallen an den wechselnden Einsätzen gefunden hat, dem steht mit pluss Personalmanagement ein echter Partner zur Seite: „Unbefristete Arbeitsverträge in der Zeitarbeit sind für uns selbstverständlich“, sagt Michel Wagner. Diese Philosophie gilt auch für den Personaldienstleister selbst. „Wir sind mehr“, so Tina Fortkamp aus der Niederlassung Braunschweig, „wir sind auch wie eine Familie, wir sind Freunde, Förderer, Chancengeber, Wegbereiter“. Mit dieser Maxime hält man auch selbst Ausschau nach Menschen, die den Kreis weiter bereichern möchten. Justyna Szatkowski sagt: „Bei uns stehen Wertschätzung, Transparenz und die persönliche Betreuung an erster Stelle. Hier hat man flexible Arbeitszeiten, verlässlich planbare Freizeit, eine übertarifliche Bezahlung und Möglichkeiten, sich ganz individuell weiterzuentwickeln. Wir beraten gern telefonisch oder persönlich in unseren Niederlassungen.“

Kontaktdaten:

pluss Personalmanagement GmbH

Niederlassung Braunschweig Care People - Altenpflege

Güldenstraße 53, 38100 Braunschweig

(+49) 0531 / 12 92 64 0

www.pluss.de/kontakt/braunschweig-care-people



pluss Personalmanagement GmbH

Niederlassung Goslar Bildung und Soziales

Fischemäkerstr. 4, 38640 Goslar

(+49) 05321 / 31 13 40

www.pluss.de/kontakt/goslar-bildung-soziales