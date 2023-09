Wernigerode. Wer im Harz auf Qualität im Malerhandwerk wert legt, der kommt am Meisterbetrieb von Jens Englich nicht vorbei. Auf über 30 erfolgreiche Jahre am Markt kann der im Wernigeröder Ortsteil Hasserode ansässige Betrieb inzwischen zurückblicken. Angefangen hatte alles in der Wendezeit. Wenige Wochen bevor in Berlin die Mauer fiel, hatte Eberhard Englich, der Vater des heutigen Firmeninhabers Jens Englich, endlich die Möglichkeit, seine eigene Handwerksfirma zu gründen. Die Idee dazu bestand schon länger, doch die politischen Verhältnisse der DDR ließen dies zunächst nicht zu. Mit viel Mut und großem Ehrgeiz ging Eberhard Englich ans Werk. Arbeit gab es genug, Material nicht immer.

Eberhard, Jens und René Englich (von links) sind die drei Malermeister des Familienunternehmens. Foto: Malermeister Englich GmbH

Aber er erwischte einen gelungenen Start und brauchte bald Verstärkung. Erster Ansprechpartner war sein Sohn Jens, der damals noch als Tischer arbeitete. Von der Idee des Vaters überzeugt, wechselte Jens Englich das Fach, schulte um und machte zehn Jahre später seinen Meister im Malerhandwerk. Die gute Arbeit sprach sich schnell herum und Arbeit gab es mit dem Wachsen der Marktwirtschaft im Osten Deutschlands auch bald in Hülle und Fülle. Fast monatlich stellten wir einen neuen Mitarbeiter ein, schnell waren wir 14 Leute im Betrieb”, erinnert sich Eberhard Englich. Im Jahr 2008 erreichte Eberhard das Alter für den Ruhestand und er übergab seine Firma an seinen Sohn. Nur wenig später startete mit René Englich dann auch die dritte Generation im Malerhandwerk. Er lernte 2013 aus, übrigens als Jahrgangsbester in Sachsen-Anhalt, und hat inzwischen auch seinen Meisterbrief in der Tasche. Vater und Großvater sind sehr stolz auf ihn, denn wie sie auch, ist René Englich Maler mit Leib und Seele.

Das gilt auch für die aktuellen Mitarbeiter, zu denen vier Gesellen und ein Auszubildender gehören. Sie alle sind Leute vom Fach mit fundierter Ausbildung -oder im Fall des Lehrlings auf bestem Weg, ein guter Fachmann zu werden. Eberhard Englich ist stolz auf das von ihm und nun von seinem Sohn Jens erreichte. Beide sind sich einig, dass auch der jüngste Malermeister der Familie zu gegebener Zeit die Tradition fortsetzen wird. Denn was die meisten nicht wissen, ist die Tatsache, dass den Malerberuf weitaus mehr ausmacht, als irgendetwas mit einem Farbanstrich zu versehen. “Den Großteil unserer Arbeit macht inzwischen die Werterhaltung aus. So werden wir oft zu Fragen der Häuserdämmung angefragt, tapezieren selbstverständlich und verlegen auch Fußböden”, sagt Jens Englich, der großen Wert auf die Beratung seiner Kunden legt. “Über Raufasertapete und weiße Wandfarbe sind wir lange hinaus. Inzwischen tapezieren wir auf Wunsch sogar Fußböden und erstellen Beleuchtungskonzepte für Wohnungen.

Wohin die Trends auch gehen, wir sind auf sie vorbereitet und können sie unseren Kunden anbieten”, sagt Jens Englich und verweist auf einen spannenden Aspekt der Arbeit in seinem Unternehmen. “Wir fangen morgens sehr pünktlich an und ziehen dann vier Tage lang voll durch. Der Freitag ist bei uns aber geteilt. Dann arbeiten wir nur bis 12 Uhr. So haben unsere Mitarbeiter gefühlt einen halben Tag mehr Wochenende. Nur wer mit seiner Arbeit zufrieden ist, kann durch seine Arbeit auch andere zufrieden stellen”, ist man sich seit über 30 Jahren bei der Malermeister-Familie Englich sicher.

Kontaktdaten:

Malermeister Englich GmbH, Friedrichstraße 106 b, 38855 Wernigerode (0 39 43) 21890, E-Mail: Malermeister-Englich@t-online.de, https://malermeister-englich.jimdo.com/