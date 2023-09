Martin Schulze in seinem Showroom in der Großen Dammstraße 65. Dort zeigt er seinen Kunden anschaulich, wie Türen, Küchen, Treppen und wie hier Fenster schnell und kostengünstig renoviert und modernisiert werden können.

Wernigerode. Steigende Preise lassen in jüngster Zeit viele Träume von Eigenheimbesitzern und Mietern platzen. Wer sein Haus oder seine Wohnung renovieren möchte, kommt dann schon ins Grübeln: Müssen es neue Fenster und neue Türen sein? Oder eine neue Küche? Für Martin Schulze sind solche Fragen nicht neu. Denn seit nunmehr 30 Jahren hat er die passende Antwort darauf parat: „Wenn sich mit der Zeit die Kücheneinrichtung etwas überlebt hat, die Farbe der Fenster durch Witterungseinflüsse abblättert, Türen unansehnlich geworden sind, sind wir in der Lage, diese zu renovieren und zu modernisieren“, sagt der Inhaber des Portas-Fachbetriebs Kreative Raumgestaltung in Wernigerode. „Für unsere Kunden ist das eine finanziell attraktive Lösung“, sagt der 53-Jährige. Dabei können sich die Kunden auf das seit Jahrzehnten bewährte Know-How und die Erfahrung seines dreiköpfigen Monteur-Teams verlassen. 1991 hatte Wolf-Dieter Schulze den Portas-Fachbetrieb in der Großen Dammstraße gegründet. Sein Sohn Martin stieg bereits 1993 mit ein und

übernahm das Unternehmen 2004 als Eingetragener Kaufmann. Der Name „Kreative Raumgestaltung“ ist von Beginn an Programm. Zum Beispiel bei der Renovierung von Fenstern. „Viele Kunden scheuen sich vor dem wiederholten Streichen. Sie suchen oft nach einer dauerhaften Lösung und einen Wetterschutz“, erläutert Martin Schulze. Ein Fenstertausch sei für viele aber einfach zu kostenintensiv. Hier komme das clevere Renovierungssystem von Portas ins Spiel: „Wir verkleiden die Fenster mit Aluminium-Profilen, die wir in einer Vielzahl an Farben und sogar Holzdekoren anbieten und individuell anpassen können“, sagt der Fachmann. Das erspare den Kunden nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit und nicht zuletzt Lärm und Dreck in der Wohnung. Zudem müssen die Fenster dann nie mehr gestrichen werden. Ein weiteres klassisches Betätigungsfeld für die Experten von Portas ist das Renovieren von Türen. „Sind sie durch Kratzer, Schrammen oder Dellen unansehnlich geworden, müssen sie nicht komplett ausgetauscht werden“, weiß Martin Schulze. Die Kunden können dazu aus einem riesigen Musterkatalog wählen oder ihrer Wunschtür einen ganz individuellen Stil verleihen lassen. Auch hier beschränke sich die Arbeit ausschließlich auf die vorhandene Tür: „Es müssen weder Türschwellen herausgerissen noch Wandanschlüsse neu hergestellt werden“, so der Fachmann. Zudem seien die verwendeten Oberflächen besonders pflegeleicht. Das gilt außerdem für ein weiteres

Spezialgebiet des kleinen Unternehmens: der Renovierung von Küchenmöbeln. „Das ist für Kunden sehr lohnenswert“, so Martin Schulze. Denn nicht selten komme es vor, dass beim Austausch von Elektrogeräten auch gleich noch die Arbeitsplatte neu werden soll. „Dann überlegen viele schon, ob es nicht vielleicht gleich eine ganz neue Küche werden soll.“ Doch selbst unmoderne und abgenutzte Fronten können bei Portas einer Schönheitskur unterzogen werden. „Wenn der wertvolle Korpus noch gut erhalten ist, muss nicht gleich die ganze Küche `rausgerissen werden“, sagt Schulze, der auch hier auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann. So werden nur die alten Fronten mit den Scharnieren gegen maßgefertigte neue ausgetauscht – und das ohne große Umbauarbeiten. „Das ist nicht nur preisgünstiger, sondern auch ökologischer“, so der Renovierungsspezialist, der mit seinen Kollegen auch in vielen anderen Feldern tätig.So baut das Team der Kreativen Raumgestaltung beispielsweise maßgeschneiderte Bad- und Küchenmöbel mit innovativen Waschtischen und Waschtisch-Platten aus dem Hightec-Material Hi-Macs – einem universell einsetzbaren Mineralwerkstoff des Weltkonzerns LG. Ergänzt wird die vielfältige Produktpalette unter anderem durch

Beschichtungslösungen mit durchscheinendem Steinlaminat, Fußbodenrenovierungen mit allen möglichen Bodenbelägen bis hin zum Montieren von Spanndecken. „Und alles kann von uns in kürzester Zeit realisiert werden“, sagt Martin Schulze. Dies gilt nicht zuletzt für die Renovierung von Treppen, die sich aufgrund des patentierten Aufbaus von anderen Anbietern deutlich unterscheiden: „Gerade bei Kindern, aber auch bei älteren Menschen ist der Halt auf den Stufen entscheidend. Nicht zuletzt, wenn sie vielleicht nur auf Strümpfen durch die Wohnung gehen“, erläutert Martin Schulze. Die Portas-Treppenstufen sind so aufgebaut, das sie besonders hohen Anforderungen des Unfallschutzes gerecht werden. „Unsere Treppen sind sehr sicher, haben eine hohe Oberflächenqualität und sind dadurch sehr langlebig“, sagt er. Wer sich beraten lassen möchte, findet persönliche Ansprechpartner direkt im Showroom des Fachbetriebs Kreative Raumgestaltung in der Großen Dammstraße 65 in Wernigerode.

