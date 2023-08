In Ilsenburg soll das Ludwigsbad saniert und umgebaut werden. Bauarbeiter sind dort derzeit allerdings nicht zu sehen. Welche Gründe es dafür gibt.

Arbeiten am Ilsenburger Ludwigsbad verzögern sich

Das Ilsenburger Ludwigsbad soll in naher Zukunft renoviert werden. Ob das Bad 2024 wieder öffnen kann, ist noch ungewiss.

Ilsenburg - Stadträtin Katarina Doll (parteilos/Fraktion Linke-Grüne) hatte während der jüngsten Stadtratssitzung vor den Ferien bei der Verwaltung nachgefragt, wie es um die Arbeiten am Ilsenburger Ludwigsbad bestellt sei. Vor allem wollte sie wissen, wann es mit den Arbeiten denn endlich losgehe und wann das dann umgebaute Bad wieder öffnen werde.

Genaues konnte Bauamtsleiter Falk Hotopp damals nicht mitteilen. Vieles sei noch zu ungeklärt, hieß es während der Sitzung.

Auch jetzt geht augenscheinlich auf dem Badgelände nichts voran. Dafür hat Architekt Gunter Schimpfermann aus Quedlinburg eine komplexe Antwort: Bauen im Bestand sei immer langwieriger als ein Neubau. „Uns wurde im September 2022 der Auftrag für die Betreuung des Projektes erteilt, und am 30. September gab es die erste Bauberatung mit der Stadtverwaltung. Wir haben dann mit der Grundlagenermittlung begonnen, Archive eingesehen und festgestellt, dass nur sehr wenig Ausgangsmaterial für unsere Arbeit vorliegt. Deshalb musste erst einmal alles neu vermessen werden, denn das ist die Grundlage jedweder Planung“, rekapituliert Schimpfermann den Gang der Dinge.

Bausubstanz für Bestandsaufnahme erfasst

Parallel dazu wurde alle vorhandene Bausubstanz, einschließlich des Jugendtreffs, erfasst und ein digitales Bild des aktuellen Bestandes gezeichnet. „Dafür gab es keine Alternative und dies dauerte bis Weihnachten 2022“, sagt Schimpfermann.

Parallel dazu sei aber schon mit der Entwurfsplanung begonnen worden, in der drei mögliche Bauvarianten zur Disposition standen. Mitte Januar erfolgte dazu die erste Vorstellungsrunde mit zwei öffentlichen Präsentationsrunden in den Ratsgremien. Mitte Februar stand laut Gunter Schimpfermann dann der endgültige Entwurf fest, der in die bestehenden Daten eingearbeitet wurde.

Abreißen und einfach entsorgen ist nicht möglich

Anfang April sei es dann um die Projektplanung der künftigen Wassertechnik gegangen, bei der geprüft werden sollte, was von der vorhandenen Technik noch in das neue Bad übernommen werden könne. Dies sei im Interesse der Gesamtkosten des Projektes unerlässlich gewesen. Dann schloss sich eine Ausschreibung zum Entleeren der Filter an.

Parallel wurde festgelegt, welche der alten Gebäude künftig noch benötigt und welche abgerissen werden sollen. Bis dahin, so erklärte Bürgermeister Denis Loeffke (CDU), sei alles noch so halbwegs im zeitlichen Rahmen gewesen. Dann aber begannen die Probleme: Einfach ein altes Haus abreißen und die Abbruchmasse auf eine Deponie fahren, das ginge im Jahr 2023 nicht mehr.

Veränderte Verordnung

„Jeder abzureißende Baustoff muss in einem Labor überprüft werden. Dies war uns nicht unbekannt und wir hatten da schon gut vorgearbeitet. Doch dann wurden vom Gesetzgeber die Richtlinien in einer neuen Ersatzbaustoffverordnung geändert und das ganze Beprobungsverfahren musste wiederholt werden. Zum 25. Juli wurde die Nachbeprobung eingereicht“, sagt der Architekt.

Die Ergebnisse der Nachbeprobung sind für die folgende Ausschreibung der Abbrucharbeiten unumgänglich, denn es muss konkret beschrieben werden, was abzureißen ist und in welcher Form es rechtskonform entsorgt werden muss. Beprobt werden müssen dabei nicht nur alle Gebäudeteile, sondern auch Mauerwerk, das Schwimmbecken, Dichtungen und sogar die Stoffe unter den Fliesen.

Je nach Ergebnis der Beprobung werden die bereits vorbereiteten Ausschreibungen konkretisiert und umgehend veröffentlicht. Das, so hofft der Quedlinburger Architekt, soll Ende August erfolgen. Dann lägen endlich auch alle Daten vor, die für den eigentlichen Bauantrag nötig sind.

2023 maximal noch Abbrucharbeiten möglich

Auch dieser sei schon vorbereitet. Unmittelbar vor dem Fertigstellen des Antrags solle es noch einmal eine große Planungsrunde mit den beteiligten Firmen und der Stadt geben, kündigten die Beteiligten an.

„So, wie es aussieht, werden wir in diesem Jahr maximal noch den Abbruch erledigen können und mit dem eigentlichen Um- und Neubau erst 2024 beginnen können. Den Anfang der Badesaison wird das Bad dann sicherlich verpassen und noch ist offen, ob das umgestaltete Bad dann irgendwann im Sommer 2024 nachträglich öffnen kann“, sagt Denis Loeffke.

Vertragsfragen verhindern Öffnung in diesem Jahr

Auf die Frage, warum das Ludwigsbad dann nicht 2023 geöffnet wurde, erwidert der Bürgermeister: „Es wusste doch keiner, wie es mit den Arbeiten vorangeht. Und da das Bad bislang über die Wernigeröder DLRG betrieben wurde, konnte ich dem Verein doch keinen Vertrag anbieten, wenn ich nicht weiß, wie lange das Bad offen bleiben kann“, sagte Denis Loeffke.

Dass derzeit ohnehin kein Badewetter herrscht, ist da nur ein kleiner Trost.