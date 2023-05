Wasserleben - Das alte Kinderlied von den fleißigen Handwerkern dürften vielen durch den Kopf gegangen sein, die kürzlich an der Wasserlebener Pfarrscheune vorbeikamen. Etwa dreißig junge Leute, 23 davon in der Berufsfindungsphase, arbeiteten emsig rund um das fast 300 Jahre alte Scheunengebäude, um es in seiner Substanz zu erhalten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.