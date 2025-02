Grünpflege, Wegebau, Reinigungsarbeiten: Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Asylbewerber in Wernigerode einbringen können, sagt die AfD. Doch dieser Vorschlag kommt bei den Vertretern anderer Parteien nicht gut an. Das sind die Gründe.

Sollen in Wernigerode Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber gesucht werden? Diesen Vorschlag sellt die AfD zur Diskussion.

Wernigerode. - „Viele Leute, die wir in unser Land gelassen haben, werden nicht gut integriert“, sagt Andy Stechhahn, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Wernigeröder Stadtrat. Arbeitsgelegenheiten - von Baumpflanzungen über Müllsammeln bis hin zur Arbeit in der Kleiderkammer - können das seiner Ansicht nach ändern. Darum fordert er die Stadtverwaltung auf, eine Bedarfsanmeldung zur Schaffung solcher Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber und Flüchtlinge in Stadt und Ortsteilen zu erstellen.