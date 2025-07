Schock am Maerkerstieg in Wernigerode: Während der Brutzeit werden Bäume gefällt. Wie die Harz-Stadt den Eingriff begründet und welche Regeln gelten.

Ärger über Baumfällung in Wernigerode: Was die Harz-Stadt der Kritik entgegnet

Am Maerkerstieg in Wernigerode sind viele Laubbäume gefällt worden.

Wernigerode. - Spaziergänger am Maerkerstieg sind schockiert: Laubbäume an der Straße am Waldrand im Osten Wernigerodes sind gekappt worden. „Mitten in der Brut- und Setzzeit“, klagt eine Einwohnerin der Harz-Stadt am Lesertelefon.