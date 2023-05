In einer Kleingartensiedlung in Elbingerode weht eine Fahne, die an die Reichskriegsflagge erinnert. Was die einen anstößig finden, ist für andere völlig normal.

In dieser Kleingartensiedlung in Elbingerode weht eine Reichsfahne - das ist laut Polizei legal.

Elbingerode - Barbara Ehrt traute ihren Augen nicht, als sie die Fahne sah. Die Goslarerin ist immer wieder zu Fuß in und um Elbingerode unterwegs, am Wochenende wanderte sie mit einer Freundin am Rand des Tagebaus und dann Richtung Ort. „Eigentlich wollten wir uns noch bei der Tankstelle einen Kaffee holen. Doch der Appetit ist uns vergangen“, sagt sie. Der Grund: In der Kleingartensparte Brockenblick West nahe dem Bahndamm weht eine schwarz-weiß-rote Flagge, die an Banner mit rechtsextremem Hintergrund erinnert.